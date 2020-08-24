بومبيو يؤكد أن أمريكا ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستواصل ضمان تفوق إسرائيل عسكريا في منطقة الشرق الأوسط في إطار أي صفقات سلاح أمريكية في المستقبل وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك".