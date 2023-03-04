مقتل وإصابة 11 شخصًا جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الروسية لخيرسون 69 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.