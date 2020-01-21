وفاة الأمير السعودي بندر بن محمد بن عبدالرحمن

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، على أن يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض"، وأتمّ البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".