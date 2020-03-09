نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم، وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.