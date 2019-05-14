استهداف محدود لمحطتي ضخ بترول في الرياض

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، أن محطتين لضخ البترول تابعتين لشركة أرامكو استهدفتا بشكل محدود .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس " عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قوله ، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات.