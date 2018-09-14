بـدء جولة الإعادة في الانتخابات الموريتانية بتصويت العسكريين وقوات الأمن

بدأت الجمعة في موريتانيا، عمليات التصويت للعسكرين وقوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية في اليوم السابق لجولة الإعادة.

وسيصوت ما يقارب 11 ألف عسكري ورجل أمن من مختلف القطاعات العسكرية والأمينة في مكاتب للتصويت مخصصة لهم بإشراف اللجنة المستقلة للانتخابات والمراقبين من أجل التفرغ غدًا لتأمين وحراسة مكاتب الاقتراع لجولة الإعادة. وسارت عملية تصويت العسكريين في هدوء.

ومن المقرر أن يصوت الموريتانيون يوم غد في دوائر الإعادة لحسم 22 مقعدًا بالبرلمان موزعة على 13 دائرة انتخابية و 9 مجالس جهوية و 108 مجالس بلدية. وفي الجولة الأولى، حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم على 67 مقعدًا من أصل 157 مقعدًا نيابيًا، جرى التنافس عليها.