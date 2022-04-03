إصابة 15 شخصًا في انفجار بسوق للعملات وسط العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن شهود عيان. وحسب الوكالة الأمريكية، لم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم يعلن أحد مسؤوليته. ولم تعلق سلطات طالبان على الأمر فورًا. وأظهر مقطع فيديو التقطته وكالة “أسوشيتد برس” الجرحى وهم يُخرجون من الموقع، وكان يحملهم المارة، إذ وقع الانفجار داخل سوق للصرافة والعملات، والذي أُغلق فور الهجوم.