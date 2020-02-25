أفاد مصدر بالطيران المدني التركي بتحويل مسار طائرة للخطوط الجوية التركية كانت في رحلة من طهران إلى اسطنبول لتتوجه إلى أنقرة، بسبب الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا"، ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالطيران المدني التركي قوله إن تحويل مسار الطائرة تم بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.