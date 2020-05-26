باكستان تسجل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT14:05:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

باكستان تسجل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - باكستان تسجل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)
إسلام آباد - العرب اليوم

 أعلنت باكستان عن تسجيل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57128 وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن بيانات رسمية أظهرت أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في باكستان اتجه للصعود في الأيام الأخيرة مقتربا من 50 ألفا، في حين تجاوزت الوفيات حاجز الألف، بعد رفع قيود احتواء الفيروس

 وكان رئيس الوزراء عمران خان دافع عن قرار رفع القيود الأسبوع الماضي قائلا إن انتشار الفيروس كان أقل من التوقعات، فيما قالت ياسمين رشيد وزيرة الصحة في إقليم البنجاب أكبر أقاليم البلاد في مقابلة مع التلفزيون الباكستاني : "نهاية الإغلاق لا تعني أن الخطر انتهى"، مضيفة أن على الناس تبني تدابير احترازية بأنفسهم لضمان سلامتهم.

ولا تزال معدلات الفحص للكشف عن المصابين بكورونا منخفضة بالنسبة لدولة بحجم باكستان، إذ تبلغ نحو 14 ألفا يوميا، وتجاوز عدد الوفيات في الأيام العشرين الأولى من مايو 630 حالة بالمقارنة مع 380 حالة وفاة تقريبا في شهر أبريل الماضي كله، بينما شهد شهر مارس أقل من عشر وفيات.

وفى وقت سابق ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 49051 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1037 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات في إقليم "البنجاب" بلغ 17382 حالة في حين وصل العدد في إقليم "السند" إلى 19924 حالة، مشيرة إلى أن هذين الإقليمين سجلا أعلى معدلات إصابة في كافة أنحاء البلاد

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

باكستان تسجل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا باكستان تسجل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 14:05 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

عام / الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات
العرب اليوم - عام / الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

GMT 14:01 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

سلطنة عمان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - سلطنة عمان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

GMT 11:08 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

تراجع متواصل بعدد الإصابات والوفيات بكورونا في الكويت
العرب اليوم - تراجع متواصل بعدد الإصابات والوفيات بكورونا في الكويت

GMT 10:01 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله
العرب اليوم - إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله

GMT 08:04 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

تسجيل 197 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا في العراق
العرب اليوم - تسجيل 197 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا في العراق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

من أشهر الماركات العالمية والمصممين العرب والأجانب

تألقي بفساتين بنقشة الورود بأسلوب ياسمين صبري

القاهرة ـ العرب اليوم

تخطف النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالاتها في مختلف المناسبات، سواء الكاجول أو الرسمية أو على السجادة الحمراء. وتختار ياسمين أزياء من أشهر الماركات العالمية والمصممين العرب والأجانب وتتألق بإطلالات عصرية تتميّز بلمسة فريدة من الأناقة والرقي. لكن هناك صيحة زيّنت أحدث إطلالات ياسمين وهي لطالما إعتمدتها، ويبدو أنها تعشقها، وهي صيحة الفساتين المزيّنة بالورود، والتي تضيف إلى إطلالاتها لمسة من الجاذبية والأنوثة، وتختلف قصات الفساتين بنقشة الورود التي تتألق بها ياسمين، سواء الطويلة، وكذلك القصيرة. في أحدث صورة نشرتها منذ أيام على صفحتها على إنستقرام، بدت أنيقة بفستان طويل باللون الأبيض مع الورود الكبيرة الحمراء من ماركة دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana وهذه ليست المرة الأولى الذي تطلّ فيه ياسمين بل سبق أن تألقت به في إحدى سفراته...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:50 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

أبرز إطلالات لموديلات الجمبسوت الجينز بتصاميم شبابية موضة صيف 2020
العرب اليوم - أبرز إطلالات لموديلات الجمبسوت الجينز بتصاميم شبابية موضة صيف 2020

GMT 03:13 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

تقرير يرصد أجمل شواطئ لقضاء العطلة الصيفية في تبوك
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل شواطئ لقضاء العطلة الصيفية في تبوك

GMT 04:24 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

أبرز العناصر المبهجة لتزيين ديكور الحمام بإكسسوارات بسيطة
العرب اليوم - أبرز العناصر المبهجة لتزيين ديكور الحمام بإكسسوارات بسيطة

GMT 03:44 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

بايدن يضع باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين بالكمامة السوداء
العرب اليوم - بايدن يضع باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين بالكمامة السوداء

GMT 00:40 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

المؤسسات الإعلامية اللبنانية تعاني من الانهيار والخسائر فادحة
العرب اليوم - المؤسسات الإعلامية اللبنانية تعاني من الانهيار والخسائر فادحة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 06:20 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

أميركا تعلن أن إحياء الاقتصاد قد لا يحدث قبل لقاح "كورونا"
العرب اليوم - أميركا تعلن أن إحياء الاقتصاد قد لا يحدث قبل لقاح "كورونا"

GMT 16:11 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

"شالكه" يفوز على"دورتموند"ويُقلص فرصته في الفوز بالدوري الألماني
العرب اليوم - "شالكه" يفوز على"دورتموند"ويُقلص فرصته في الفوز بالدوري الألماني

GMT 12:13 2020 الأحد ,17 أيار / مايو

كريستيان جروس يؤكد أن لقب الكونفيدرالية مع الزمالك يعد الأغلى في مسيرته
العرب اليوم - كريستيان جروس يؤكد أن لقب الكونفيدرالية مع الزمالك يعد الأغلى في مسيرته

GMT 14:50 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

فريق بايرن ميونخ يعلن تحقيق حجم أعمال قياسي
العرب اليوم - فريق بايرن ميونخ يعلن تحقيق حجم أعمال قياسي

GMT 03:12 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في "انسبروك" النمساوية
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في "انسبروك" النمساوية

GMT 16:37 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

ابتكار آلة حاسبة بإمكانها احتساب احتمالات وفاة الرجال والنساء بالفيروس التاجي
العرب اليوم - ابتكار آلة حاسبة بإمكانها احتساب احتمالات وفاة الرجال والنساء بالفيروس التاجي

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 20:50 2014 الخميس ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أضرار الفيمتو على جسم الإنسان
العرب اليوم - أضرار الفيمتو على جسم الإنسان

GMT 03:36 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

كيا Optima 2021 الجديدة تنافس Camry الشهيرة
العرب اليوم - كيا Optima 2021 الجديدة تنافس Camry الشهيرة

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 20:37 2020 السبت ,23 أيار / مايو

دماء المصابين بفيروس كورونا تقود العلماء لابتكار دواء جديد لمحاربة "كورونا"
العرب اليوم - دماء المصابين بفيروس كورونا تقود العلماء لابتكار دواء جديد لمحاربة "كورونا"

GMT 12:09 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

نصائح حديثة لتقشير الجلد الميت من القدم باستخدام الإسبرين والليمون
العرب اليوم - نصائح حديثة لتقشير الجلد الميت من القدم باستخدام الإسبرين والليمون

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 22:29 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

بوفون يُوضِّح سبب رحيله عن باريس سان جيرمان
العرب اليوم - بوفون يُوضِّح سبب رحيله عن باريس سان جيرمان

GMT 17:26 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع
العرب اليوم - أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 11:35 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

وفاة جدة أوس أوس نجم "مسرح مصر"
العرب اليوم - وفاة جدة أوس أوس نجم "مسرح مصر"

GMT 07:42 2019 الجمعة ,12 تموز / يوليو

زوجة أحمد صلاح حسني تحتفل بعيد ميلاده بصورة ورسالة رومانسية
العرب اليوم - زوجة أحمد صلاح حسني تحتفل بعيد ميلاده بصورة ورسالة رومانسية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab