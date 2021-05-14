القوات الإسرائيلية تغلق مداخل حي الشيخ جراح

أفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية قامت بإغلاق مداخل حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء في القدس، ومنعت المتضامنين من الوصول إليه. وأكد المصادر أيضا "اعتقال شابين اثنين عن باب المغاربة بالقدس وقيام القوات الإسرائيلية بالاعتداء عليهما بوحشية".

يذكر أن اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية اندلعت ليلة السبت الماضي في القدس الشرقية.وقد بدأت الاضطرابات في وقت واحد في منطقتي قرب الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، حيث تجري عملية طرد عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها بقرار من محكمة إسرائيلية.

هذا وبعد ذلك تأزم الوضع بشدة مساء يوم الاثنين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بعد أن أعربت سلطات قطاع غزة عن دعمها لفلسطينيي القدس مطالبة إسرائيل مغادرة الحرم القدسي الشريف.

ومن هنا بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.