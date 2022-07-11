الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 500 عنصر من الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي.