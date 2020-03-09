شركة طيران الخليج البحرينية تعلق جميع الرحلات من وإلى السعودية

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية اليوم الاثنين عن تعليقها جميع رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت الشركة على موقعها الرسمي في بيان لها إنها " لن تسمح لرحلات العمرة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر"، وأضاف البيان أنه: "لن يسمح للمسافرين الذين يحملون تأشيرات سياحية أو تأشيرات دخول للسعودية بالسفر إليها، لدى وصولهم من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا".

وأكد على أنه: " يمنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للسعودية باستخدام بطاقة هويتهم الوطنية، حيث يجب عليهم استخدام جوازات سفرهم لدخول المملكة"، ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البحرين إلى 85 حالة، وفي السعودية 15 حالة، وسط مخاوف من تزايد أعداد المصابين.