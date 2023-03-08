عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوس تلمودية فى باحاته وقرب أبوابه، بحماية من شرطة الاحتلال التى عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق فى البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.