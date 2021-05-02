إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد ومخاوف من اقتحام مقر الوزارة
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إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد ومخاوف من اقتحام مقر الوزارة

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العرب اليوم - إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد ومخاوف من اقتحام مقر الوزارة

إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد
بغداد - العرب اليوم

إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد ومخاوف من اقتحام مقر الوزارة

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إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد ومخاوف من اقتحام مقر الوزارة إجلاء موظفي وزارة المالية العراقية بعد مظاهرات لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد ومخاوف من اقتحام مقر الوزارة



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