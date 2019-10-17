هيئة الانتخابات التونسية تعلن رسميا قيس سعيّد رئيسا للبلاد

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون، الخميس، النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، بفوز قيس سعيّد بمنصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء مهلة الطعون على النتائج.