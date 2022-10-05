أنصار زعيم التيار الصدري يقتحمون مقر قناة تلفزيونية في بغداد ويحطمون محتوياتها

اقتحت مجموعة كبيرة من أنصار زعيم التيار الصدري الليلة الماضية مقر قناة الرابعة في بغداد وحطموا محتوياتها بسبب ما وصفوه "تجاوزها على جيش المهدي".

و"جيش المهدي" هو قوة مسلحة أسست عام 2003 وقاتلت القوات الأمريكية وتأتمر بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل أن يجمدها الصدر قبل سنوات.