الجيش الأوكراني يُهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه
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الجيش الأوكراني يُهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه

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العرب اليوم - الجيش الأوكراني يُهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه

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كييف - العرب اليوم

قال رئيس الإدارة الإقليمية يفغيني باليتسكي، إن الجيش الأوكراني شن، الليلة الماضية، هجومًا مدفعيًا على مستودعات الحبوب للمحصول الجديد في منطقة زابوروجيه.

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الجيش الأوكراني يُهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه الجيش الأوكراني يُهاجم مستودعات الحبوب في منطقة زابوروجيه



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