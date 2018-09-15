انسحب نواب من تحالف "سائرون " والحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة البرلمان العراقي
GMT 12:38 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبررئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
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GMT 11:53 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبررئيس البرلمان العراقي المنتخب محمد الحلبوسي يتعهد باستمرار مكافحة الإرهاب
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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