وكالة الأنباء اللبنانية تعلن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الخميس، بأن مقاتلات حربية إسرائيلية تنفذ منذ صباح اليوم، غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، جنوب لبنان.