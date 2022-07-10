الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني وإسقاط مقاتلتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن سلاح الجو تمكن من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة.