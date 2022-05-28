مقتل 18 عنصر من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق
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مقتل 18 عنصر من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق

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العرب اليوم - مقتل 18 عنصر من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق

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بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق ونشر الجيش التركي فيديو للغارة الجوية والتي تمت بواسطة طائرات مسيرة وأرفق الفيديو بتعليق: "تم تحييد 18 إرهابيًا آخر من حزب العمال الكردستاني في منطقة عمليات "المخلب-القفل"، والتي تستمر بنجاح في شمال العراق" وتابعت: "معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين ستستمر بشكل فعال وحاسم" وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن الأربعاء الماضي، "مقتل أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق" قبل أكثر من شهر.

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مقتل 18 عنصر من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق مقتل 18 عنصر من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق



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