استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شمال غزة خلال مشاركته في مسيرة العودة

استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرابع عشر من يوليو الماضي، خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية على الحدود شمال قطاع غزة.

وأفاد طبيب في غزة، أن الشاب أمجد فايز حمدونة (19عاماً) من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد اليوم ، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو صفية شرق جباليا في يوليو الماضي.