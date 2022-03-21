95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية
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95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية

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العرب اليوم - 95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية

95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية
تونس - العرب اليوم

وقع، صباح الاثنين، حادث تصادم بين قطارين سوسة والضاحية الجنوبية، وذلك بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال في تونس، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى.وقال الدفاع المدني إن الحادث الذي وقع في العاصمة التونسية خلف 95 جريحاوحلّت سيارات الإسعاف بعين المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات المحلية، كما حضر رجال السلطة لمعاينة تفاصيل الاصطدام.

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95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية 95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية



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