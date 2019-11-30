مجلس الوزراء العراقي يدعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة
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مجلس الوزراء العراقي يدعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة

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العرب اليوم - مجلس الوزراء العراقي يدعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة

مجلس الوزراء العراقي
بغداد - العرب اليوم
مجلس الوزراء العراقي يدعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة


 
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مجلس الوزراء العراقي يدعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة مجلس الوزراء العراقي يدعو أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة



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