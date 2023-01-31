اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط مطار طرابلس

أفادت شبكة “العربية نت” بأن هناك اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمحيط مطار طرابلس، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام ليبية. وفي وقت سابق، اعتبرت إيطاليا أن حل الأزمة الليبية واستتباب الاستقرار في هذا البلد، يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية التي تأجلت بسبب عدم توافق الأطراف الليبية على القاعدة الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق.