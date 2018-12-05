موقف سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة في ليبيا

كشف محمد الغدي، منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، موقف نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من الترشح لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياسي آخر في ليبيا.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن الغدي، اليوم الأربعاء، أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياس آخر في ليبيا. وقال: "سيف الإسلام لم يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة، أو لأي منصب سياسي حتى هذه اللحظة".

وأوضح الوزير الليبي السابق، ومندوب سيف الإسلام، الذي يزور موسكو حاليا، أن "قانون الانتخابات لم يصدر بعد، وبالتالي الشروط التي يحددها القانون للترشح، ما زالت غير معروفة و بالتالي فمن المبكر جدا أن يقول أي أحد أنه يرشح نفسه للرئاسة".

وكان الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث باسم عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي، قال، مؤخرا: "لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، قائلاً: إن "سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه".

بدروه، أكد خالد الغويل محامي سيف الإسلام القذافي، إن موكله سيسجل ترشحه رسميا عند فتح قوائم التسجيل. وقال: "للشعب الليبي حق الاختيار". وأضاف الغويل، خلال ندوة صحفية، أن محكمة الجنايات الدولية تعمل خارج الشرعية الدولية، معبّراً عن استغرابه من عدم ملاحقتها مرتكبي المجازر التي تمارس في حق الشعب الليبي وتدمير مقدراته، مقابل إصرارها على ملاحقة سيف الإسلام القذافي الذي حوكم أمام القضاء الليبي وشمله العفو العام.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الراحل معمر القذافي عام 2011.

نقلًا عن سبوتنيك