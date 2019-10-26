إصابات بين المتظاهرين في مواجهات مع الأمن عند المنطقة الخضراء

أفادت مصادر إعلامية في العراق اليوم السبت، بتجدد المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد، وقالت مصادر إن "أكثر من عشرة محتجين أصيبوا بسبب إطلق الغاز المسيل للدموع بعدما حاولوا عبور الجسر بإتجاه المنطقة الخضراء".

وأضافت أن "المحتجين يتجمعون بالقرب من جسور الجمهورية ويحاولون بين فترة وأخرى الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية".