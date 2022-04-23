أفادت مصادرنا بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في هجوم بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وأن هجوما بالقذائف الصاروخية نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد" في بلدة ذيبان بالريف الشرقي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر "قسد" وايقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية.