الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة
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الرئاسة السورية تعلن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا السفارة الأميركية في الرياض تدين الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية وزير الخارجية السعودي يصل إلى قطر في زيارة رسمية الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة تصاعد التظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ماينمار ومقتل شخصين برصاص الشرطة أكثر من 80 نائبا يصلون مدينة سرت حتى الآن لحضور جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الليبية الجامعة العربية تدين تصعيد الحوثي وتطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر المتحدث باسم الرئاسة التركية يصرح يمكن فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر ودول الخليج أبو الغيط يؤكد للمبعوث الدولي إلى ليبيا ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية أبو الغيط يطالب المبعوث الدولي إلى ليبيا بمعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا
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الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة

عبد الحميد الدبيبة
طرابلس _ العرب اليوم

الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة

 

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة الدبيبة يعلن نطالب أعضاء مجلس النواب ألا يفوّتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة والضيقة



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