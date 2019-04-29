هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات جهادية متكررة.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن “أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس”.

وأضاف أن “أربعة أشخاص آخرين فقدوا”.