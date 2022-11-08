الخارجية الأميركية تعلن مقتل سادس مواطن أميركي في المواجهات بأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مواطنا أمريكيا لقي مصرعه في أوكرانيا ليرتفع عدد الأمريكيين القتلى خلال المواجهات بين أوكرانيا وروسيا إلى 6 أشخاص.