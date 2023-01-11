أوكرانيا تعلن أن القوات الروسية تقصف مستشفى للأطفال في خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت مستشفى للأطفال فى الإقليم وألحقت أضرارا بوحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة.