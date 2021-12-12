انفجار يتسبب بانهيار مبانٍ وفقدان 10 في إيطاليا

لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين بعد أن تسبب تسرب لغاز الميثان في انفجار أدى إلى انهيار عدد من المباني في إيطاليا. وذكرت وحدة الحماية المدنية في مدينة صقلية التي شهدت الكارثة، أن عددا من المباني انهار بعد الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 8:30 من مساء السبت في رافانوسا، على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق باليرمو. وقالت الحماية المدنية في صقلية إن الانفجار ألحق إضرارا بأربعة مباني، رغم أن وكالة أنباء أنسا الإيطالية نقلت لاحقا عن الوحدة قولها إن ستة مبان تضررت وقالت وحدة الحماية المدنية في صقلية إنه تم إنقاذ امرأة مسنة من مبنى "ربما يكون بالقرب من تلك التي تضررت من الكارثة" في الساعات الأولى من صباح الأحد. وأصيبت المرأة بجروح طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى محلي.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية في صقلية سالفو كوتشينا إن 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين ونقلت أنسا عن الحماية المدنية قولها إن من بين المفقودين طفلين وامرأة حامل. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاثة أطفال في عداد المفقودين، مضيفة أن 9 من المفقودين كانوا في نفس المبنى وقت الانفجار وقال رجال الإطفاء في تغريدة عبر تويتر: إن "البحث عن باقي المفقودين باستخدام وحدات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية والكلاب مستمر بلا توقف" وتوجه إلى مكان الحادث رجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء والعمدة كارميلو دانجيلو.