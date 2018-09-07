ولي العهد السعودي يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا بذكرى استقلال بلاده

بعث الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جورج إفانوف، رئيس جمهورية مقدونيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.