موسكو تدين الهجمات الإسرائيلية على دمشق وتعتبر الغارات على سوريا أمرا غير مقبول

دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي: "بحسب التقارير الواردة، في ليلة 27 أبريل ، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على أهداف ومناطق مأهولة بالسكان.. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار مادية كبيرة. نؤكد على أن استمرار القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يعد انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وغير مقبول بشكل قاطع.. ندين بشدة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة".

وأضافت، أن مثل هذه الهجمات غير المبررة تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، مما يؤثر سلبا على فعالية جهود مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية.وأكدت في المؤتمر: "نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات (الوحشية) الشرسة والخطيرة".