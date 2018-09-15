البرلمان العراقي يبدأ تصويتًا سريًا لاختيار رئيس له

بدأ مجلس النواب العراقي جلسة، اليوم السبت، لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقبل بدء التصويت انسحب نواب من تحالف سائرون و الحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة البرلمان وسط انقسام كبير بين القوى السياسية السُنية وتوقعات بغياب الجانب الكردي.