إثيوبيا تؤكد حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية
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إثيوبيا تؤكد حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية

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العرب اليوم - إثيوبيا تؤكد حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية

إثيوبيا
أديس أبابا - العرب اليوم

إثيوبيا تؤكد حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية

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إثيوبيا تؤكد حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية إثيوبيا تؤكد حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية



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