الكرملين يعلن أن وقف التصعيد حول أوكرانيا ضروري جدًا ومن أسباب تفاقم الأزمة توريدات أسلحة لكييف

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن وقف التصعيد حول أوكرانيا ضروري للغاية، مشيرا إلى أن توريد الغرب أسلحة لكييف سبب من أسباب تنامي التوتر في المنطقة.

يتبع..