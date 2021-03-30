انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى جنوبى العراق .ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستى تابع لقوات التحالف الدولى عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار".

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لارتال التحالف الدولى والقوات الامريكية، ولكنها فى الغالب لاتسبب خسائر سوى أضرار طفيفة .