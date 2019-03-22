مقتل 50 شخصاً جراء حادث تصادم في غانا

قال مسئول حكومي محلي في غانا اليوم الجمعة،إن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح إثر اصطدام حافلتين في بلدة "كينتامبو" الواقعة وسط البلاد .

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن قوات الشرطة والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث عقب وقوعه، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد .