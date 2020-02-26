أول تعليق من أوباما على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

نعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما - اليوم الأربعاء - الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، واصفًا اياه بـ"الدبلوماسي المؤثر" وقال الرئيس الأمريكي السابق عن الرئيس الراحل مبارك عبر موقع «تويتر»: «الراحل نجح في استعادة موقع القيادة تدريجيا، وإعادة مقر الجامعة العربية إلى القاهرة وكان يُعرف بكيفية تفاوضه مع اللاعبين الآخرين، بالدرجة الأولى السعودية وسوريا، على الرغم من ضعف اقتصاد مصر في فترة حكمه»



وأشاد باراك بتمسك الرئيس المصري السابق الراحل باتفاقية السلام مع إسرائيل «حتى عندما كانت إسرائيل تقتحم دولا عربية أخرى»، مشيرا إلى أن مبارك كان متحمسا جدا إزاء اقتراحه على الرئيس المصري السابق أنور السادات التوجه إلى دمشق لاصطحاب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إلى القدس قبل توجهه إلى الكنيست الإسرائيلي عام 1977