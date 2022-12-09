مقتل 5 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية

قتل خمسة مدنيون وأصيب اثنان آخران، في قصف روسي لمنطقة "دونيتسك" جنوب شرق أوكرانيا جاء ذلك في بيان، صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو على تطبيق "تليجرام"، ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الجمعة.