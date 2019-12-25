كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الأربعاء، عن خارطة انتشار تنظيم "داعش" في العراق بعد عامين على إعلان التحرير، وقال أبو رغيف لـRT إن "تنظيم داعش يستغل الظروف المضطربة في البلاد والأزمة السياسية وعدم وجود حلول لمطالب المحتجين لإعادة تنظيم نفسه والقيام ببعض العمليات الإرهابية".

وأضاف أن "عناصر التنظيم ينشطون في مناطق شرق صلاح الدين، والحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، ومرتفعات طور الشاي في الموصل، ومناطق مرتفعات بادوش في نينوى وبعض الأماكن في كهوف ومرتفات نينوى، والمنطقة الأخطر غرب نينوى القريبة من الحدود مع سوريا"، وأشار إلى أن "قيادة داعش الجديدة تعتمد أسلوب التنظيم لا الإدارة، لأن أكثر ما يهمها الآن هو إعادة الانتشار من جديد من خلال جمع الأموال لتسيير شؤون الإمارة".

يذكر أن تنظيم "داعش" قام في الأيام الأخيرة بعدة عمليات في مناطق شمالي وغربي العراق استهدف فيها القوات الأمنية، وتأتي هذه العمليات في وقت تُطلق فيه تحذيرات كبيرة من خطورة استغلال التنظيم للظروف التي يمر بها العراق.