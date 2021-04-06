الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها
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الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها

الاتحاد الأوروبي
لندن - العرب اليوم

أكد الاتحاد الأوروبي أن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها

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الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اجتماع فيينا سيحدد التزامات إيران والعقوبات التي سترفع عنها



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بإطلالة ربيبعية ياسمين صبري تتألق على غلاف إحدى المجلات

القاهرة - العرب اليوم

كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، عن تصدرها غلاف إحدى المجلات لعدد نيسان من عام 2021 وظهرت فيه ياسمين صبري بفستان ربيعي أنيق تنتشر عليه طبعات الورود، من دار الأزياء الإيطالية "Dolce & Gabbana" لمجموعة ربيع وصيف 2021، ويبلغ سعره 1.650 يورو، مما يعادل حوالي 30 ألف جنيه مصري.وتصدرت ياسمين صبري الغلاف بعنوان "السماء هي الحدود مع ياسمين صبري". يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : حقيقة طلاق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنا...المزيد

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