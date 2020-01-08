السفارة الأميركية في الأردن تحذر موظفيها ورعاياها

نصحت السفارة الأمريكية في عمان موظفيها ومواطنيها، بتجنب التحركات غير الضرورية خارج المنازل صباح اليوم الأربعاء، بما في ذلك إبقاء الأطفال في المنزل وعدم توجههم إلى المدارس، ومع ذلك أكدت السفارة مواصلتها عملها بشكل اعتيادي.

وأطلقت السفارة هذه التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية إيرانية تشن ضد قواعد عسكرية أمريكية في العراق، وسط استمرار التوتر الإقليمي.

وانطلاقا من ضرورة أخذ الحيطة الحذر، وجهت السفارة لموظفي الحكومة الأمريكية مجموعة من الإرشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، وهي الابتعاد عن الأضواء، وأن يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة بهم، والحصول على مستندات السفر محدثة، وإبقاؤها في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة.