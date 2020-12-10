القوات الإسرائيلية تطلق النار على الصيادين والمزارعين في جنوب غزة

أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، النار صوب حقول المزارعين بمنطقة الفخاري بخان يونس بجنوب قطاع غزة وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار من الأبراج العسكرية المحيطة بمعبر "صوفا" صوب أراضي المواطنين، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات وفي وقت سابق، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر المنطقة الوسطى من القطاع، من دون الإبلاغ عن إصابات أيضا وتجدر الإشارة، إلى أن وفدا أمنيا مصريا غادر أمس قطاع غزة، منهيا زيارة قصيرة التقى خلالها قيادة حركة حماس وقالت حركة حماس: "الوفد الأمني المصري بحث ملفي المصالحة والتهدئة".

المصدر: معا