نادي الأسير يُعلن وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات بالسجون الإسرائيلية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، عن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا/الخليل، في سجن "الدامون" وفي بيان له، قال النادي: "يؤكد نادي الأسير الفلسطيني نبأ استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاماً) من بلدة إذنا/الخليل، في السجن "الدامون"، دون معرفة ظروف استشهادها حتى اللحظة" وحمل نادي الأسير "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله، وعن مصير وحياة كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي" وأشار نادي الأسير إلى أن "الأسيرة سعدية فرج الله، اعتقلت في الـ18 ديسمبر 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وهي موقوفة حتى الان"، لافتا إلى أنه "بارتقاء الشهيدة الأسيرة سعدية يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدا" وأكد أن "حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في السجون، وتكبيرات وطرق على الأبوب، عقب استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله".