مقتل 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين في انفجار لغم جنوبي سوريا

تل 5 مدنيين وأصيب 30 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار لغم عند مرور حافلة بريف درعا جنوبي سوريا. وذكرت مصادرنا: "استشهاد 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح، بانفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا". هذا وقتل طفل وأصيب اثنان آخران، في وقت سابق، بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة دير الزور.