شرطة هايدلبرغ الألمانية تبدأ عمليات إجلاء بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

بدأت الشرطة في مدينة "هايدلبرج" جنوب غرب ألمانيا إجلاء آلاف الأشخاص، قبل الإزالة المقررة لقنبلة، تعود للحرب العالمية الثانية، بالقرب من المحطة المركزية، طبقا لما ذكره متحدث اليوم الجمعة. وأضاف المتحدث أن موظفي الطوارئ ينتقلون من منزل إلى منزل ويبلغون أولئك المتضررين، عبر مكبرات صوت.