ولي عهد أبوظبي "العالقون من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي في الصين إلى الإمارات سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم"